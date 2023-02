Bahmutis töötanud eestlasest rindemeedik: olukord on ukrainlaste jaoks väga hapu

«Minu isikik arvamus on, et Bahmut enam kaua ei püsi,» rääkis Laidinen pühapäeva õhtul Postimehele pärast seda, kui ta oli just saabunud Bahmuti lähedalt Dniprosse. Dnipro asub Bahmutist 260 kilomeetrit Ukraina vägede tagala poole. «Olukord on seal täitsa kehv. Väga hapu.»