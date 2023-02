Peking tunnistas ka Ladina-Ameerika kohal lendava õhupalli Hiina omaks

«On selgunud, et asjassepuutuv mehitamata lennuvahend on Hiina oma,» ütles Hiina välisministeeriumi kõneisik Mao Ning, kelle sõnul «lennuvahend kaldus plaanitud marsruudist oluliselt kõrvale ning lendas kogemata üle Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna».

«Hiina on vastutustundlik riik ja on alati rahvusvahelisest õigusest rangelt kinni pidanud. Oleme suhelnud asjassepuutuvate pooltega ega põhjusta ühelegi riigile ohtu,» lausus ta.

Välisministeerium lisas, et tegemist on tsiviilotstarbelise õhupalliga, mida kasutati lennukatsetusteks.

Pentagon teatas reedel, et Ladina-Ameerika kohal nähti teist arvatavat Hiina luureõhupalli. Seejärel teatasid Colombia õhujõud, et «avastasid ja jälgisid riigi õhuruumist lahkumiseni objekti, mille tunnused vastasid õhupallile». Lennuvägi teatas, et alustas teiste riikide ja institutsioonidega tegevust koordineerides uurimist, et teha kindlaks objekti päritolu.