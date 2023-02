ÜRO juht kardab maailma liikumist laiema sõja poole

«Oleme alustanud 2023. aastat väljakutsete kokkupuutepunkti torust sisse vaatamisega, nagu pole meie eluajal veel olnud,» ütles ta New Yorgis diplomaatidele.

Guterres märkis, et tippteadlased ja julgeolekueksperdid nihutasid jaanuaris viimsepäevakella südaööst 90 sekundi kaugusele, lähim, mida inimkonna hävingut tähistav mõõdupuu on eales olnud.

«Kardan, et maailm ei kõnni mitte unes laiemasse sõtta. Kardan, et see teeb seda päranisilmi,» hoiatas ta.