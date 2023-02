USA ei tagasta luureõhupalli jäänuseid Hiinale

Valge Maja kõneisik riikliku julgeoleku alal John Kirby ütles, et mõned õhupalli osad on juba leitud Atlandi ookeanilt Ühendriikide idaranniku lähedalt, kuhu pall langes pärast seda, kui USA hävitajad selle laupäeval alla tulistasid.

«Ilm on praegu selline, et ei võimalda jäänuste langemise piirkonnas veealust uurimistööd. Lähipäevil saame minna ja paremini uurida, mis mere põhjas on, aga otsingud on alles alguses,» selgitas Kirby.