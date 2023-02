POSTIMEES DONBASSIS ⟩ Mida tunneb Ukraina sõdur, kelle naine maha jätab?

«Mehed tulevad ja ütlevad, et sõja eest Euroopasse viidud naised on nad hüljanud. Leidnud uue armastuse, loovad uut elu uuel maal,» rääkis Slovianskis Postimehe ajakirjanikuga kohtunud vaimulik. «Ma ei oska neile midagi öelda. Need mehed, kes oma naised ja lapsed sõja eest ära saatsid, on ju siin selleks, et neidsamu naisi ja lapsi kaitsta.» Isa Dionissi sõnul on selliseid juhtumeid palju.