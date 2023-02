Maavärina tagajärjel tekkinud häving jätkub ning hukkunute arv võib ületada 20 000 inimohvri piiri, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) täna. Türgi katastroofide haldamise agentuur teatas, et neile on laekunud 11 342 teadet varisenud hoonete kohta, millest 5775 on kinnitust leidnud.