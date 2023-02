WHO: Türgi-Süüria maavärinast võib olla mõjutatud 23 miljonit inimest

«Ülevaatekaardid selle sündmuse kohta näitavad, et mõjutatud võib olla 23 miljonit inimest, nende seas viis miljonit haavatavates elanikkonnarühmades,» ütles WHO eriolukordade vanemametnik Adelheid Marschang terviseagentuuri täitevkomiteele.

«Tsiviiltaristu ja võimalik, et ka tervishoiutaristu on saanud kannatada üle kogu mõjutatud piirkonna, peamiselt Türgis ja Loode-Süürias,» ütles ta.

WHO hinnangul «võivad peamised rahuldamata vajadused olla vahetus ja keskpikas plaanis Süürias», lisas ta.

«See on nüüd võidujooks ajaga,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, lisades, et terviseagentuur saadab piirkonda kiiremas korras abi.