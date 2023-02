Rootsi panustaks Leedu õhuturbemissiooni NATO-sse astumise järel

Stockholm on tänulik Leedule toetuse eest Rootsi ja Soome NATO-püüdlustele, ütles Kristersson.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse lõpetasid Soome ja Rootsi oma senise neutraliteedipoliitika ja esitasid koos liitumispalve mullu mais. Paraku on Rootsi sissesaamist muutnud keerulisemaks Türgi, mis süüdistab Stockholmi nende sõnul «terroristide» varjamises, eriti Kurdistani Töölispartei (PKK) liikmed.

Rootsi ja Türgi suhteid on pingestanud ka jaanuaris aset leidnud protest Stockholmis, mille käigus Taani-Rootsi paremäärmuslik poliitik põletas koraani. Samas Leedu avaldab lootust, et Rootsi ja Soome on täisliikmed eeloleval NATO tippkohtumisel Vilniuses.