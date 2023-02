Rootsi peaminister: keset leeke ei saa asjalikke kõnelusi pidada

Eile Tallinnas visiidil käinud Kristerssoni arvates tuleb selleks, et Türgi oleks taas valmis paotama Rootsile ust NATOsse, esmalt jahutada maha tüli, mis vallandus, kui Stockholmis poodi protestiks jalgupidi üles Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani kujutav nukk ning põletati Türgi saatkonna lähedal koraani.

«Loomulikult tuleb esimese asjana olukord maha rahustada. Keeruline on pidada häid kõnelusi, kui asjad sõna otseses mõttes ümberringi põlevad,» lausus Rootsi valitsusjuht eile Tallinnas koos peaminister Kaja Kallasega (Reformierakond) antud pressikonverentsil. «Rahunegem maha. Võtkem arvesse julgeolekumuresid ja naaskem läbirääkimiste laua taha. Ja ma arvan, et selleks on head eeldused.»