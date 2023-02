POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Pool aastat sõdinud Ukraina parlamendiliige: ma pole Rambo, mul polnud illusioone

Ukraina ülemraada ajaloo noorim liige, võimupartei Rahva Teener fraktsiooni kuuluv 26-aastane Svjatoslav Juraš ütles intervjuus Postimehele, et on valmis riigi kaitseks relva uuesti haarama kohe, kui vaja. Varasem lahingukogemus mehel puudus, nüüdseks on seda omajagu.