Bilogorivka piirkonnas võisid ukrainlased oma taktikalist olukorda isegi pisut parandada.

Bahmutist läänes on vene okupandid Ivanivske küla ees takerdunud ja proovivad suruda läände.

Marjinkas on linnaservas rindejoone ebaoluline nihkumine, linnas sees okupandid ei edene.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeid päeva alguses - isikkoosseisu 133190 (+1030), tanke 3245 (+14), soomukeid 6443 (+28), suurtükke 2232 (+1), raketiheitjaid 461, õhutõrjesüsteeme 227, lennukeid 294, helikoptereid 284, droone 1958.

Võib ju küsida, kuidas need isikkoosseisu kaotuste numbrid nüüd nii suureks on läinud. Kõige tõenäolisemalt on tegu Vene väejuhatuse poolt ebarealistlike eesmärkide ja tähtaegade püstitamisega üksustele, kes pole ülesannete täitmiseks valmis.

Kogu selle uue pealetungi perioodi Soledari piirkonnas, samuti mujal, on praktiseeritud väiksemate jalaväeüksuste kasutamist. Nad on rünnanud kindlustatud positsioone, üritades ukrainlasi tabada massiga. Sellepärast on venelaste rünnakute aktiivsuse kasv olnud alati kooskõlas kaotuste kasvuga.

Ukrainlaste kaitse põhilähenemine on kontrollida lahinguruumi õhust ning anda efektiivseid tulelööke kaudtulerelvadest vastase koondumisaladele – kas juba rünnakuformatsiooni võtmisel või rindejoonele lähenemisel.

Luhanskis ja Bahmutis peavad ukrainlased survele vastu

Luhanski operatiivsuunal on teateid Vene okupantide katsetest suruda ukrainlasi Novoselviskes Svatovo lähedal ja Kreminnast Dibrova piirkonnas. Bilogorivkas paistavad ukrainlased olevat oma taktikalist olukorda pisut parandanud, kuid surve neile ilmselt jätkub.