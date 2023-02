Tšiili maastikupõlengutes on hukkunud 26, saanud viga 2100 inimest

Leegid on laastanud rohkem kui 280 000 hektarit, hävinenud on vähemalt 1150 majapidamist.

Kardetakse, et maastikupõlengud hakkavad uuesti levima, kuna nädalavahetuse veidi jahedama ilma järel on õhutemperatuur tõusnud 37 kraadini ning püsib sellisel tasemel vähemalt nädala lõpuni.

Võimud kardavad ka seda, et tulekahjud levivad pealinna Santiago piirkonda.

Põlenguid on kustutamas umbes 5600 inimest, neist suur osa on vabatahtlikud. Praegu keskendutakse umbes 80 tulekahju kustutamisele, kuid neid on lõõmamas üle 300.