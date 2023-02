Politsei konfiskeeritud kokaiinist piisanuks Uus-Meremaale 30 aastaks

New Zealand Defence Force/AFP/SCANPIX

Uus-Meremaal avastatud kokaiinilast, mis on kokku 3,2 tonni. 8. veebruar 2023. a.

Uus-Meremaa politsei teatas, et on konfiskeerinud nii palju kokaiini, et sellest oleks jätkunud Uus-Meremaa varustamiseks 30 aastaks.