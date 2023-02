Rootsi piirab alaealiste soovahetuse hormoonravi

Rootsi otsustas 2022. aasta veebruaris peatada hormoonteraapia alaealistele, vähesed erandid välja arvatud. Detsembris otsustas riiklik tervise- ja heaolukomisjon, et sugu vahetada soovivate teismeliste tüdrukute mastektoomiat ehk rindade eemaldamist tuleb jätta teadusprojektide konteksti.

Rootsis on nagu paljudes teisteski riikides sagenenud soodüsfooria juhtumid, mis tähendab, et inimesele põhjustab kannatusi lahknevus bioloogilise soo ja soo vahel, millega ta end identifitseerib.

Juhtumid on sagenenud eeskätt 13-17-aastastel naisena sündinud noortel, 2008. aastaga võrreldes on soodüsfooria juhtumite arv selles rühmas suurenenud 1500 protsenti.

«See oli meestega seotud nähtus, aga nüüdseks on tekkinud tugev naissoo üleesindatus,» ütles Göteborgi Sahlgrenska ülikooli haigla psühhiaater Mikael Landén, kelle uuringutele tugines tervisekomisjon oma otsuste langetamisel.

«Sallivus on Rootsis kõrge juba vähemalt viimased 25 aastat, nii et selles ei tohiks midagi muutunud olla,» ütles ta ja lisas, et ei oska nähtust seletada.