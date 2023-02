Välisluureamet: Venemaa alustab tänavu graafikuvälise «Zapad 2023» õppusega

«Hetkel on meil olemas Venemaa teadaanne, et õppus toimub. Ühtegi muud liigutust maastikul me hetkel veel näinud pole ja tõenäoliselt on liiga vara,» selgitas välisluureameti juht Kaupo Rosin, kelle viitel võib õppust, nagu teisigi Venemaa suurõppusi, oodata sügise poole.