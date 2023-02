Sunak: ÜK aitab tagada Ukrainal võidu veel sel aastal

Sunaki sõnul on ta nõus opositsioonilise Tööpartei juhi Keir Starmeriga, et Suurbritannia peab «jääma Ukraina kõrvale kuni oleme taganud Vladimir Putini provotseerimata ja loata agressiooni alistamise ning me tagame, et Ukraina ei ole ainult võidukas, vaid et me toome rahu tema rahvani».