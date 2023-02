Uurijad: Putin andis isiklikult loa MH17 kukutanud raketi tarnimiseks

«On selgeid tõendeid, et Vene president otsustas varustada Donetski rahvavabariigi separatiste Buk TELAR-iga,» teatasid katastroofi rahvusvahelised uurijad, viidates pealt kuuldud telefonikõnedele.

Ühe nõuniku telefonikõnes öeldi, et otsus viibib, «sest ainult üks isik teeb otsuseid – isik, kes viibib praegu tippkohtumisel Prantsumaal».

Samas nenditi, et Putini ja teiste kahtlusaluste suhtes protsessi alustamine on võimatu, mistõttu 298 inimelu nõudnud lennukatastroofi uurimine peatatakse.

«Juurdlus on nüüd jõudnud oma piirini. Kõik juhtlõngad on ammendatud ning juurdlus seega peatatakse. Asitõendeid pole piisavalt kellelegi teisele süüdistuse esitamiseks,» ütles Hollandi prokurör Digna van Boetzelaer Haagis pressikonverentsil.

Putinil on riigipeana puutumatus, mis teeb tema kohtu alla toomise võimatuks, ütlesid uurijad.

Nad lisasid, et «ehkki me räägime selgetest tõenditest, ei ületanud need täielike ja otsustavate tõendite kõrget künnist».