Zelenskõi kutsus maailma andma Ukrainale lahinglennukeid

Suurbritannia alamkoja spiiker sir Lindsay Hoyle võtab Ukraina riigipealt Volodõmõr Zelenskõilt Westminster Hallis peetud kõne ajal vastu kõige edukama ukraina õhujõudude piloodi kiivri, millele on kirjutatud: "Meil on vabadus, andke meile tiivad, et seda kaitsta."

Foto: Stefan Rousseau / PA Wire / Scanpix