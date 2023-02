Erdoğan tunnistas puudujääke maavärina päästetöödel

«Loomulikult on puudujääke. Tingimused on palja silmaga näha. Selliseks katastroofiks ei ole võimalik valmis olla,» ütles Erdoğan oma seni kõige otsekohesemas vastuses kriitikale, et tema valitsus ei ole suutnud tagada piisavalt päästjaid ja abi.