ÜLEVAADE ⟩ Erdoğani saatus sõltub maavärina poliitiliste järeltõugete raevukusest

Kui eilseks oli Türgis kinnitatud enam kui 8500 inimese hukkumine, kogus maavärinas kannatanud kandi elanike seas üha enam hoogu pahameel valitsuse hambutu reaktsiooni pärast. «Kus on telgid, kus on toiduveokid?» kurjustas 64-aastane Antakya elanik Melek uudisteagentuuriga Reuters rääkides. Naise sõnul pole ta seni näinud ühtegi päästemeeskonda. «Me pole näinud siin mingit toidujagamist erinevalt varasematest katastroofidest meie riigis. Me elasime üle maavärina, kuid sureme siin nälja ja külma kätte.»