ÜLEVAADE ⟩ Hulk Rootsi islamivaimulikke kaotas seksiostu vahendamise tõttu töö

Seaduste piire kompava tava, mis sisuliselt kätkeb endas usureeglite kohast prostitutsiooni, paljastas Rootsi avalik-õigusliku ringhäälingu SVT uuriv programm «Uppdrag granskning» mullu ning nüüd jõudis Rootsi šiiaislami kogukondade liit (ISS) järeldusele, et ebasobivalt käitunud usumehed peavad ameti maha panema.

«Isikud on kuritarvitanud ajutist abielu,» põhjendas otsust SVT-le ISSi esimees Haider Ibrahim. Samas väitis ta, et pärast vestlust kõigi kogudustega ning paljude imaamidega jõudsid nad järeldusele, et lühiajaliste nn naudinguabielude sõlmimine raha eest seksi ostmiseks polnud süstemaatiline, vaid tegemist oli üksikute usujuhtide väärkäitumisega.