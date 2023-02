Põhja-Korea näitas sõjaväeparaadil rekordarvu rakette

Riidimeedia edastatud fotodel on näha, et Kim oli 8. veebruari õhtul paraadil koos oma abikaasa Ri Sol-ju ja tütre Ju Aega. Neid ümbritsesid Pyongyangi Kim Il-sungi nimelisel keskväljakul tähtsaimad kindralid.

Paraadil näidati vähemalt 10 riigi suurimat Hwasong-17 ICBM raketti, samuti sõidukeid, mis on ilmselt mõeldud tahkekütusega ICBM-ide vedamiseks, edastas Soulis baseeruv portaal NK News.

Analüütikud märkisid, et näidatud relvastus annab tunnistust Põhja-Korea edusammudest, mis võivad osutuda väljakutseks USA-le.

«Nad näitasid viimasel paraadil rohkem ICBM-e kui kunagi varem, see on kooskõlas Kim Jong-uni pikaajalise suunisega tuumapommide ja nende kohaletoimetamise vahendite masstootmisest,» ütles USA-s baseeruv analüütik Ankit Panda AFP-le.

«Põhja-Korea on nüüd näidanud, et nende tuumajõud pole kaugeltki piiratud,» lisas ta.

Teised analüütikud märkisid, et suurima arvu moodsate Hwasong-17 rakettide näitamisega saatis Pyongyang selge sõnumi.

Põhja-Korea liider on alates mullu novembrist võtnud oma praegu 10-aastase tütre Ju Ae kaasa arvukatele üritustele, mis võib anda märku, et tema on isa võimalik mantlipärija.