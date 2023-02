PÕRANDAALUSED ⟩ Rootsi luure avastas riigivastase salaühingu

«Tegemist on kuriteoga, mis puudutab ühenduse moodustamist või selles osalemist, mis võib kujuneda omavoliliseks võimuvahendiks - sarnaselt sõjaväe- või politseiüksusele,» vahendas prokurör Henrik Ohlini Rootsi rahvusringhääling (SVT).

Väidetavalt on süüdistatavad tegutsenud mitu aastat.

Kaks meest vahistati selle nädala alguses Stockholmi piirkonnas ja neile on esitatud kuriteokahtlused, kuid nad ei ole vahi all. Mehed - kes on vastavalt 45- ja 65-aastased - eitavad õigusrikkumist.