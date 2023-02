OTSEPILT ⟩ Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi peab Euroopa Parlamendile kõne

Eesti jaoks on oluline liikuda edasi Ukraina rahvusvahelise eritribunali loomisega Venemaa agressioonikuritegude menetlemiseks, külmutatud Vene varade kasutuselevõtmisega Ukraina toetuseks ning Ukraina sõjalise abistamise suurendamisega ja kaitsetööstuse tootmisvõimekuste tõstmisega.

Samuti on Eesti vaatest oluline, et majandusteemadel jätkatakse arutelusid, kuidas tõsta Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja toetada ühisturu toimimist. Rände teemadel on fookuses koostöö rände päritolu- ja transiitriikidega ning Euroopa Liidu välispiiri tugevdamine.