VIDEO ⟩ Zelenskõi kõnes Euroopa Parlamendile: me kaitseme teid

Eestikeelset tõlget saab videole valida klikates videoaknas noodivõtme märgile!

«Me kaitseme teid kaasaja maailma kõige Euroopa-vastasemate jõudude vastu – me kaitseme ennast, meie, ukrainlased lahinguväljal, koos teiega,» ütles Zelenskõi eurosaadikutele.

Euroopa Parlament võttis Zelenskõi vastu ovatsioonidega.

«Ukraina on Euroopa ja teie rahva tulevik on Euroopa Liidus,» lausus Zelenskõid tervitades Euroopa Parlamendi President Roberta Metsola. «Riigid peavad kaaluma, kiiresti, järgmise sammuna, kaugmaasüsteemide ja lennukite andmist, mida te vajate kaitsmaks vabadust, mida liiga paljud on pidanud enesestmõistetavaks.»

Zelenskõi osaleb täna Brüsselsi ka mitteametlikul erakorralisel Euroopa Ülemkogul.

Ta lendas Pariisist Brüsselisse koos Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, kellega ta pidas eile kõnelusi. Pariisi kohtumisel osales ka Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Varem eile väisas Zelenskõi ka Suurbritanniat.

Tegemist on Zelenskõi esimese ringsõiduga Euroopas pärast sõja puhkemist eelmise aasta 24. veebruaril. Detsembris tegi ta visiidi USAsse.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macron täna hommikul teel Brüsselisse. Foto: Mohammed Badra / EPA / Scanpix

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel postitas täna hommikul Twitterisse foto, kus ta surub Zelenskõi kätt. Nende kõrval on seismas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. «Tere tulemast koju, tere tulemast ELi,» kirjutas Michel.

Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogul osaleb ka Eesti peaminister Kaja Kallas.

Kõnelustele saabudes nimetas ta väga oluliseks kiirendada sõjalise abi andmist Ukrainale. «Ma arvan, et me kõik oleme vaadanud, mis meil ladudes on. Aga me peaksime tegema rohkem,» lausus Kallas.

Ülemkogu päevakorras Ukraina toetamine, majanduse konkurentsivõime ja ränne.

Eesti jaoks on oluline liikuda edasi Ukraina rahvusvahelise eritribunali loomisega Venemaa agressioonikuritegude menetlemiseks, külmutatud Vene varade kasutuselevõtmisega Ukraina toetuseks ning Ukraina sõjalise abistamise suurendamisega ja kaitsetööstuse tootmisvõimekuste tõstmisega.