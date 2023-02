DUUMA REAKTSIOON ⟩ IAEA juht seisab Moskvas Euroopa tuumajulgeoleku eest

Tuumaobjektide olukord on olnud suur mureallikas ligi aasta väldanud konfliktis, kuna sõjategevus mitme rajatise läheduses on suurendanud tuumaõnnetuse kartusi.

Grossi külastas Ukrainat eelmisel kuul, et saata Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) meeskonnad mitmesse tuumarajatisse.

«Tema reis on tähtis. Me oleme arutanud parameetreid tuuma- ja turvatsooni jaoks juba pikka aega,» lisas ta, märkides, et kõnelused pole olnud kerged.