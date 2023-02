IGAVENE ARMASTUS ⟩ Inglismaa Kirik asub LGBT+ tsiviilabielusid õnnistama

Inglismaa Kiriku (Church of England) assamblee piiskoppide 250 poolt- ja 181 vastuhäält lõpetas aastaid kestnud valulikud lahkarvamused ja erimeelsused samasoolisuse üle, kirjutas The Guardian.

Inglismaa kiriku peapiiskop Justin Welby sõnas, et toetab samasooliste tsiviilabielus olevate paaride kiriklikku õnnistamist: mitte laiema ühiskonna mõju tõttu, vaid sellepärast, et see on õige otsus, tuginedes pühakirjale, mõistlikkusele ja traditsioonile.