Kuus veokit telkide ja hügieenitarvetega läbisid täna Bab al-Hawa piiripunkti Türgiga. Türgi valitsus teatas, et töötab veel kahe piiripunkti avamise nimel, et lihtsustada abi toimetamist Süüriasse.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas, et kiiresti abi saamata võib tuhandeid inimesi tabada tõsised terviseprobleemid riigi põhjaosas valitseva külma ja sademeterohke ilma tõttu. Tuhanded inimesed on jäänud esmaspäevase maavärina järel peavarjuta.