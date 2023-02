Zelenskõi vihjas Brüsselis peatsele hävituslennukite saamisele

Pärast Euroopa Parlamendis peetud kõnet ja sõnavõttu Euroopa Ülemkogu ees ütles Zelenskõi, et mitme ELi maa juhid väljendasid valmidust tarnida neile hävituslennukeid.

«Euroopa on meiega kuni meie võiduni. Ma olen kuulnud mitmelt Euroopa liidrilt, et nad on valmis andma meile tarvilikke relvi ja toetust, sealhulgas lennukeid,» lausus Zelenskõi eile Brüsselis koos Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga antud pressikonverentsil.