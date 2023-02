Hollandi politsei uurib vihasõnumit Anne Franki muuseumil

«See juhtus sel nädalal, meid teavitati ja me uurime seda,» ütles Amsterdami politsei pressiesindaja.

Anne Franki majamuuseum Amsterdami kanali ääres, kus tema pere elas ja kus tüdruk end Teise maailmasõja ajal natside eest varjas, on juhtunust šokeeritud.

Sõnumis seisis: «Anne Frank, pastaka leiutaja». See viitab valeväitele, et päevik oli osaliselt kirjutatud pastakaga, mida aga hakati kasutama alles pärast sõda.

Väide põhineb avastusel, et Anne Franki paberite hulgast leiti 1980. aastatel mitu pastakaga kirjutatud lehte, kuid tegelikult unustas need sinna üks 1960. aastate uurija, vahendas Hollandi meedia.

Muuseum on välja selgitanud, et sõnumit projitseeriti seinale esmaspäeva õhtul mitme minuti vältel, ja seejärel ilmus see vihavideona Telegramis.