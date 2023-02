FOTOD ⟩ Kaja Kallas: peame ühiselt pingutama, et Ukraina võidule aidata

Samuti märkis Kallas, et kohtumisel arutasid Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid, kuidas jõuda kiiremini rahvusvahelise erikohtu loomiseni Venemaa agressioonikuriteo uurimiseks ja Venemaa külmutatud vara kasutusele võtmiseks Ukraina abistamiseks. «Kõik, kes on agressioonikuriteo taga, peavad kandma vastutust. Keegi ei saa jääda puutumatuks. Just seetõttu rahvusvahelise erikohtu loomine nii oluline,» rõhutas Kallas. Peaminister lisas, et Euroopa Liidu liidriroll on siin ja külmutatud vara kasutusele võtmiseks hädavajalik ning parima lahenduse leidmiseks tuleb liikmesriikidel koos komisjoniga ühiseid jõupingutusi jätkata.