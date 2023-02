Moldova peaminister astus tagasi

«Mul on tulnud aeg teatada tagasiastumisest,» ütles Gavrilița pressikonverentsil ja lisas, et mitte keegi ei oleks oodanud, et 2021. aasta suvel valitud valitsusel tuleb hakkama saada nii paljude kriisidega, mille põhjuseks on Venemaa agressioon Ukrainas.