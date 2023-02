Riho Terras: raketid võisid juhuslikult Moldova õhuruumi sattuda

«Mis spekuleerimisse puutub, siis seda teha ei saa. Kusagilt ei ole veel tulnud kinnitust, kas nad on olnud Moldova ja Rumeenia õhuruumis. On üks säuts, mis sellest teatab. Juhul kui need olid õhuruumis, siis õhuseire radarid nägid seda ja õhutõrjeväed olid valmisolekus. Aga see kõik on spekulatsioon, millest ei oska ma muud järeldada, et raketid teel olles võisid sinna sattuda, kuid see ei olnud sihilik õhuruumi rikkumine,» selgitas Terras Postimehele.