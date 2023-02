Ukrainale hävitajate saatmine jäi õhku rippuma

Ukraina on palunud lääneliitlastel varustada riiki moodsate hävituslennukitega, et vahetada välja oma Nõukogude-aegne masinapark, mis koosneb MiG ja Suhhoi hävitajatest. Soovinimekirja tipus on USAs toodetavad hävitajad F-16, kuid Kiiev on avaldanud soovi saada ka Briti Eurofighter Typhoone ja Rootsi hävitajaid Gripen.