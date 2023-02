Belgia eurosaadik peeti korruptsiooniskandaaliga seoses kinni

Läbiotsimine tehti Marc Tarabella ametiruumides Anthisnes'i linnas, kus ta on linnapea, aga läbi otsiti ka talle kuuluv pangaseif Liège'is.

Euroopa Parlament võttis veebruari alguses puutumatuse Tarabellalt ja itaallasest saadikult Andrea Cozzolinolt, et uurijad saaksid nad seoses Katari ja Marokot puudutava pistiseskandaaliga üle kuulata.

Mõlemad on varem kinnitanud valmidust Belgia võimudega koostööd teha.

Belgia prokuratuur ütles täna, et Tarabella peeti küsitlemiseks kinni ja nüüd on uuriva kohtuniku otsustada, kas teda hakatakse lähemal ajal üle kuulama.

Tarabella on eitanud igasugust seotust pistiseskeemiga, kus Katar ja Maroko suunasid läbi vabaühenduste raha Euroopa Parlamendi otsuste mõjutamiseks. Ka Katar ja Maroko eitavad seda kategooriliselt, kuid europarlament on sellest hoolimata peatanud töö kõigi Katariga seotud toimikutega.

Belgia uurijad ütlesid Tarabella puutumatuse tühistamiseks koostatud raportis, et ta võib olla seotud korruptsiooniaktidega, mis seisnevad ühe või mitme välisriigi sekkumises eesmärgiga mõjutada Euroopa Parlamendi debatte ja otsuseid.

Tarabella vastu esitatud tunnistused viitavad, et talle tehti korduvalt makseid kogusummas 120 000-140 000 eurot.

Kinnipeetute seas on Kreeka eurosaadik Eva Kaili, kellele on esitatud süüdistus korruptsioonis, rahapesus ja organiseeritud kuritegevuses. Ta oli parlamendi üks 14 asepresidendist, kuid on sestsaati ametist tagandatud.