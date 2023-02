President Putini välja kuulutatud meeste mobilisatsiooni Ukraina sõjaks on Vene ühiskond kenasti alla neelanud – riigi suurust arvestades on vähesed põgenenud välismaale ja veel vähesemad on protestinud sõja vastu – see alandlikkus ja ebaisikulisus on putinliku juhtimise suur saavutus.