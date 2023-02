Kui jätta kõrvale reedehommikune järjekordne massiivne raketilöök Ukraina infrastruktuuri objektide pihta, siis Ukraina idarindel püsis olukord sisisuliselt muutusteta. Mingit läbimurret pole Vene armee kuskil suutnud teha. Siiski pole võimatu, et ukrainlased otsustavad Bahmuti maha jätta. Selle mõistlikkusest hakkasid sel nädalal rääkima mitmed Ukraina eksperdid ja ka endised sõjaväelased. Bahmutis asuvate Ukraina üksuste varustamiseks on alles jäänud vaid üks tee, aga ka see on pideva suurtükitule all. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on lubanud, et linna venelastele ei loovutata.