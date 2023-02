REPORTAAŽ ⟩ Raketirünnakuid trotsiv elektrik: «Mis parata, peame lootma õhutõrjele!»

Kusagilt Musta mere kandist on teele lastud väidetavalt paarkümmend Kalibri raketti. Nende sihtmärgina pakutakse muude piirkondade hulgas Kiievit. Samal ajal koguneb ports linlasi targu metroojaamadesse. Kes varju ei tõtta, venitab soovitud sihtpunkti jõudmiseks tänaval sammu pikemaks. Autode vool paistab samal ajal kõikjal üsna tavapärane.

Kolmemehelise rikkebrigaadi üks kahest meistrist Andri Medõna (47) rehmab, et temas õhuhäire erilisi emotsioone ei tekita, aga päris tuima ka ei pane. Arusaadavalt peab olema töö tehtud. Seda enam, et konkreetsest objektist sõltuvad tuhanded kliendid, kel tuleb niigi hakkama saada pealinnas igapäevaseks nähtuseks kujunenud plaaniliste elektrikatkestustega. «Mis parata, peame lootma õhutõrjele, ja et nad saavad oma tööga hakkama. Pole viga midagi,» räägib Medõna.