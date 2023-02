Biden ja Lula lubasid kaitsta demokraatiat Ameerikates

«Meie kumbagi riigi tugev demokraatia on pandud proovile,» ütles Biden Lulale. «Nii Ühendriikides kui Brasiilias demokraatia võitis.»

Biden alistas vabariiklasest presidendi Donald Trumpi 2020. aasta valimistel, ent vaid kaks kuud hiljem korraldas vihale õhutatud rahvahulk tormijooksu kongressile, uskudes tema konspiratsiooniteooriat, mille kohaselt oli just Trump tegelikult valimiste võitja.

«Meil on mõningaid teemasid, mille puhul me saame koostööd teha,» ütles Lula Bidenile. «Esiteks, mitte kunagi lubada (demokraatiavastaste rahvahulkade rünnakuid).»

Brasiilia naasmist rahvusvahelisele areenile kiitnud Lula ütles, et tema eelkäija «maailm algas ja lõppes libauudistega – hommikul, pärastlõunal ja õhtul. Näis, et ta jälestas rahvusvahelisi suhteid».

Ent on üks teema, kus Bideni ja Lula hoiakut erinevad kardinaalselt, ning see on Ukraina. Kahe riigipea kohtumise avasõnades ei tulnud Venemaa sissetung jutuks, enne kui ajakirjanikud ruumist välja juhatati.