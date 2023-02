Belgia eurosaadikule esitati korruptsioonisüüdistus

Sotsialist Marc Tarabella (59) peeti kinni reedel, kui politsei oli otsinud läbi tema ametiruumid Anthisnes'i linnas, kus ta on linnapea, ja talle kuuluva pangaseifi Liège'is.

Talle esitati süüdistus korruptsioonis, rahapesus ja «kuritegelikus organisatsioonis osalemises» osana juurdlusest, mis puudutab Katari ja Marokoga seotud pistist, ütles föderaalprokuratuuri kõneisik Eric van der Sijpt.

Euroopa Parlament võttis veebruari alguses uurijate palvel Tarabellalt puutumatuse. Samuti võeti puutumatus Itaalia saadikult Andrea Cozzolinolt.

Mõlemad on kinnitanud valmidust Belgia võimudega koostööd teha ja väitnud, et on süütud. Rikkumisi on eitanud ka Katar ja Maroko.

Väidetavalt suunasid Katar ja Maroko läbi vabaühenduste raha Euroopa Parlamendi otsuste mõjutamiseks.

Skandaal puhkes detsembri algul, kui Belgia võimud korraldasid haarangu, milles võeti sihikule mitu europarlamendi liiget, endist liiget ja nende nõunikku. Läbiotsimiste käigus leiti 1,5 miljonit eurot sularaha.

Kinnipeetute seas on Kreeka eurosaadik Eva Kaili, kellele on esitatud süüdistus korruptsioonis, rahapesus ja organiseeritud kuritegevuses. Ta oli parlamendi üks 14 asepresidendist, kuid on sestsaati ametist tagandatud.

Teised kolm kinnipeetut on tema elukaaslane ja nõunik Francesco Giorgi, endine eurosaadik Pier Antonio Panzeri, kes asutas parlamendiga asju ajanud vabaühenduse, ja Niccolo Figa-Talamanca, kes juhtis üht teist vabaühendust samal aadressil, kus tegutses Panzeri oma.

Kaili väidab, et on süütu, samas kui Giorgi on süü osaliselt omaks võtnud.