Türgi ja Süüria maavärinas hukkunute arv on tõusnud üle 28 000

Katastroofipiirkonnas tegutseb kümneid tuhandeid päästetöötajaid, kes üritavad veel rusude alt ellujäänuid leida. Mõnes paigas on päästetööd julgeolekukaalutlustel peatatud.

Maavärinast, mille magituudiks mõõdeti 7,8, on Maailma Terviseorganisatsiooni WHO hinnangul mõjutatud ligi 26 miljonit inimest. ÜRO hoiatab, et vähemalt 870 000 inimest Türgis ja Süürias vajab kiiresti sooja toitu.