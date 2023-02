Ukraina hoiatas Moldovat Venemaa katse eest riiki pöörata

Danilovi sõnul hoiatas Ukraina luure Moldovat, et Vene Föderatsioon soovib seal lähiajal läbi viia riigipöörde.

«Venemaa tahab väga, et kõik seal uuesti lõkkele lööks. Seda Venemaa abiga. Et tekib pingekolle, millele peaksime maksimaalselt tähelepanu pöörama,» sõnas ta.

Danilov andis mõista, et Kreml võib Moldova riigipöördekatsesse kaasata tšetšeeni võitlejaid, kes saadeti mullu veebruaris Ukrainasse ülesandega likvideerida riigi juhtkond.

Tema sõnul on praegu samad tšetšeenid Türgis ja töötavad seal «päästjatena».

«Jälgime nüüd hoolega, et need »päästjad« ei satuks Chişinăusse. Teame nende nimesid ja perekonnanimesid,» lisas Danilov.

Gavrilița märkis pressikonverentsil, et mitte keegi ei oleks oodanud, et 2021. aasta suvel valitud valitsusel tuleb hakkama saada nii paljude kriisidega, mille põhjuseks on Venemaa agressioon Ukrainas.