Türgi asus 6 päeva pärast laastavat maavärinat ehitajaid vahistama

Türgi ja Süüria maavärinais on pühapäeva hommikuse seisuga hukkunud 28 191 inimest, kellele lisandub umbes 80 000 vigastatut.

Türgi asepresident Fuat Oktay ütles laupäeva hilisõhtul ajakirjanikele, et prokurörid on andnud juhtunuga seoses välja 131 vahistamismäärust.

Näiteks vahistasid võimud pühapäeval Gaziantepi provintsis kaks inimest, keda kahtlustatakse selles, et nad tegid hoonetes, mis hiljem maavärinas kokku varisesid, ruumi juurde, kui lõikasid maha toestavad sambad, teatas riiklik agentuur Anadolu.

Eksperdid hoiatasid aastaid, et paljud uued hooned Türgis on endeemilise korruptsiooni ja valitsuse poliitika tõttu ohtlikud, kirjutas BBC.

Türgi president Recep Erdogan tunnistas päästeoperatsioonide puudusi, kuid ühe katastroofipiirkonna külastuse ajal näis ta süüdistavat loodusseadusi. «Sellised asjad on alati juhtunud,» ütles ta, «see on osa saatuse plaanist».

Saksa päästjad ja Austria armee peatasid oma otsinguoperatsioonid, sest Hatay provintsis toimusid nimetamata rühmituste vahelised kokkupõrked. Üks päästja selgitas, et turvalisus halveneb, kuna ellujääjate toiduvarud vähenevad.

Ellujäänute otsimine jätkus Türgi armee kaitse all.

Kogu Lõuna-Türgis ja Põhja-Süürias on miljonid inimesed kodutud ja temperatuur langeb öösiti jätkuvalt miinuskraadidesse.

ÜRO on hoiatanud, et rohkem kui 800 000 inimest on ilma piisava toiduta ning lõplik ohvrite arv võib tõenäoliselt kahekordistuda.