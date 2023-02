POSTIMEES DONBASSIS ⟩ Venemaa ründab, ukrainlased ehitavad varemeid üles

Dolõna küla asub Donetski oblastis Slovjanski ja Izjumi vahelise maantee ääres. Kui Vene väed eelmisel suvel sealkaudu Slovjanski peale tulid, siis oli just Dolõna küla see, kus Ukraina väed pealetungi seisma panid. Küla oli peaaegu kuu aega Vene armee lakkamatu suurtükitule all.