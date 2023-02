Vene varade äravõtmine Ukraina taastamiseks võib osutuda keeruliseks

Eravara puhul tähendavad seaduslikud tagatised, et lääneriikidel on lubatud need püsivalt arestida ainult väga piiratud juhtudel – tavaliselt siis, kui on võimalik tõestada, et tegemist on kuritegelikul teel saadud tuluga.

Nende arestimine esitab väljakutse põhiõigustele, nagu on omandiõigus, kaitse meelevaldse karistuse eest ja õigus kohtupidamisele.

Isegi kui oligarhid on tegutsenud Vene kapitalismi segastes tingimustes, «me ei tea tegelikult, et külmutatud vara on kuritegelik tulu,» ütles Anton Moiseienko Austraalia riiklikust ülikoolist AFP-le.

Teised probleemid tekivad Venemaaga sõlmitud kahepoolsete või rahvusvaheliste investeerimislepingute tõttu, mille alusel võivad riigid tulevikus rahvusvahelistes vahekohtutes esitada õiguslikke nõudeid.

Moiseienko sõnul esindab agressiivset lähenemist küsimusele seni üksnes Kanada.

Riigivarad, näiteks keskpanga reservid, tekitavad samuti keerulisi probleeme, kuna need on kaetud niinimetatud «suveräänse puutumatusega», mille järgi üks riik ei aresti teise vara.

Arvatavalt on lääne keskpangad (USA Föderaalreserv, Euroopa Keskpank, Jaapani Pank) külmutanud Venemaa reserve umbes 300 miljardi USA dollari väärtuses.

Riigi puutumatus kaitseb üldjuhul riigivara arestimise eest, kirjutas Paul B. Stephen möödunud aasta juunis Capital Markets Law Journalis. «Erandid on olemas, kuid nende ulatus on ebaselge,» võttis ta olukorra kokku.

Paljud eksperdid usuvad, et Ukraina parim võimalus saada hüvitist on püüda jõuda sõja lõppedes soodsa kokkuleppeni, mis hõlmaks reparatsioone, milleks tal on rahvusvahelise õiguse alusel õigus.

Teised, nagu Browder, peavad otstarbekaks radikaalsemat lähenemist, mis ühtlasi annaks signaali teistele riikidele, näiteks Hiinale.