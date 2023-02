Madridis nõudis üle 250 000 inimese avaliku tervishoiu toetamist

Esmataseme arstiabi Madridi piirkonnas on olnud ressursside vähesuse tõttu aastaid surve all. Seetõttu pöörduvad inimesed üha sagedamini haiglate erakorralise meditsiini osakondadesse.

Korraldajate sõnul tuli Madridi tänavatele ligi miljon inimest, nõudes, et regionaalvalitsus, mida on süüdistatud erameditsiini seadmises esikohale, suunaks rohkem ressursse avalikku süsteemi.

«Hispaanias oli avaliku tervishoiu süsteem väga hea,» ütles üks protestija, Madridi elanik Anan Santamaria AFP-le. «Kuid viimastel aastatel on see tõesti halvemaks muutunud, eriti alates pandeemiast.»

Osa esmataseme arstidest ja pediaatritest on streikinud väikeste vahedega alates 21. novembrist, nõudes töötingimuste parandamist ja suuremat palka.

Regiooni parempoolne liider Isabel Díaz Ayuso on korduvalt väitnud, et meeleavaldajaid on motiveeritud «poliitilistest huvidest».