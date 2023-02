On lootust, et abi jõuab ka mässuliste käes olevatesse maavärina piirkondadesse

Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles ajakirjanikele, et ta kohtus Süüria presidendiga pühapäeva pärastlõunal Damaskuses, et arutada reageerimist võimsale maavärinale, mis nõudis Süürias ja Türgis rohkem kui 33 000 inimese elu.

Mässuliste kontrolli all olevad piirkonnad Süüria loodeosas, mida on laastanud rohkem kui aastakümne kestnud kodusõda, on eriti raskes olukorras.