POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Tiit Pruuli: Eesti saun andis Ukraina võitlejatele uue hingamise

«Õhtune Kiiev oli pime ja kõle. Esimene õhtu tekitas ängistust,» rääkis ta. «Kuigi täna (pühapäeval - M.M.) Butšas ja mujal käies me midagi õudset ei näinud, oli tunda surma hõngu. Surnuaial hoidis memmeke ristist kinni. Samas seisis ilus Ukraina tüdruk, kellel olid silmis pisarad. Sealt Kiievisse naastes nägime linna sissesõidul metsa all kahel pool teed kaitsekraave, varjendeid, laskeavadega positsioone. Ja see kõik on 21. sajandil ühe Euroopa riigi pealinnas!»