Suurbritannia vaatab Ameerika intsidentide tõttu oma julgeoleku üle

«Suurbritannia vaatab koos liitlastega üle, mida tähendavad sissetungid õhuruumi meie julgeolekule,» ütles kaitseminister Ben Wallace. Tema sõnul on see veel üks märk, kuidas globaalne ohupilt võib minna halvemaks.

Briti transpordiminister Richard Holden ütles täna, et London tegeleb jõuliselt Hiinaga, mida ta nimetas vaenulikuks riigiks.

Holdeni sõnul on võimalik, et Hiina on lennutanud luureõhupalle ka üle Suurbritannia.