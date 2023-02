Suurbritannia vaatab Ameerika intsidentide tõttu üle oma julgeoleku

«Suurbritannia vaatab koos liitlastega üle, mida tähendavad sissetungid õhuruumi meie julgeolekule,» ütles kaitseminister Ben Wallace, kelle sõnul on tegemist «veel ühe märgiga selle kohta, kuidas globaalne ohupilt võib muutuda halvemuse suunas».

Briti transpordiminister Richard Holden ütles täna, et London «tegeleb jõuliselt» Hiinaga, mida ta nimetas «vaenulikuks riigiks».

Holdeni sõnul on «võimalik», et Hiina on lennutanud luureõhupalle ka üle Suurbritannia.